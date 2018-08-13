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Son dakika! Hacettepe Üniversitesinde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı kararı
13.08.2018 - 15:38 | Son Güncelleme: 13.08.2018 - 15:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika haberi! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacettepe Üniversitesinde yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.
Etiketler : Hacettepe Üniversitesi,FETÖ,operasyon,
576014 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/576014.aspx
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