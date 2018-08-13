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Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi
13.08.2018 - 19:09 | Son Güncelleme: 13.08.2018 - 19:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK:"Şırnak kırsalında 07 Ağustos 2018 tarihinde hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen dört teröristten birinin, bölücü terör örgütünün sözde bölge sorumlularından Turuncu Listede yer alan Serkeft Şiyar kod adlı Vehbi Taş olduğu tespit edilmiştir."
Etiketler : TSK,terörist,turuncu liste,
576039 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/576039.aspx
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