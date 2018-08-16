Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Cumartesi günü gerçekleşecek kongre sonrasında yenilenecek olan MKYK ve MYK’nın son şeklini vereceği seçim stratejilerinin başında “Adayın etrafında kenetlenin, milletle kucaklaşın, başarıya odaklanın” olması öngörülüyor.

Seçim stratejisinin öncelikli hedefi, AK Parti’nin genel seçimlerde kaybettiği yüzde 7’lik oyu geri kazanılmasına yönelik olacak. Bu kapsamda, AK Parti’de bireysel başarı değil kurumsal başarı için çalışılması üzerinde durulacak. Aday belirleme sürecinde parti içi çekişmelere müsaade edilmeyecek. Aday adayları, belediye başkanı adayının kesinleşmesi ile birlikte o isime destek için sahaya inecek. Parti içerisindeki birlik ve beraberlik millete gösterilecek. Teşkilat ile belediye arasında küslük olmayacak, başarıya odaklanılacak.

İl, ilçe ve belde teşkilatları adaya tam destek verecek ve uyum içinde çalışacak. Milletvekilleri, teşkilatlar ile adayların etkili bir seçim kampanyası yürütmesi için Seçim Koordinasyon Merkezleri çalışmaları en ince ayrıntısına kadar planlayacak.

Seçim stratejisinin hedef kitlesi olan vatandaşın talep ve şikâyetleri unutulmayacak. AK Partili mevcut belediyeler kendi bölgelerinin talep ve şikâyetlerini karşılayacak adımlar atacak. Milletin gönlünü kazanacak belediyecilik ve hizmet anlayışı yaygınlaştırılacak. Teşkilat ve adaylar muhalefetin yersiz eleştirilerine cevap vermek yerine halka yapılacak hizmetler anlatılacak. Bu şekilde gereksiz tartışmalardan kaçınarak önceliğin vatandaşa hizmet etmek olduğu gösterilecek.