Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, Türkiye ve İran'ın liderleri arasındaki üçüncü zirvenin Eylül başında yapılmasının planlandığını söyledi. Üç lider nisan ayında Ankara'da bir araya gelmiş ve Suriye'deki gelişmeleri değerlendirmişlerdi.