Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, Türkiye ve İran'ın liderleri arasındaki üçüncü zirvenin Eylül başında yapılmasının planlandığını söyledi. Üç lider nisan ayında Ankara'da bir araya gelmiş ve Suriye'deki gelişmeleri değerlendirmişlerdi.
Kremlin duyurdu! Rusya, İran ve Türkiye...
16.08.2018 - 12:55 | Son Güncelleme: 16.08.2018 - 12:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kremlin; "Putin eylül ayında Türk ve İranlı liderlerle bir araya gelebilir" açıklamasında bulundu.
Etiketler : Kremlin,putin,
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