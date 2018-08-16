Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, Türkiye ve İran'ın liderleri arasındaki üçüncü zirvenin Eylül başında yapılmasının planlandığını söyledi. Üç lider nisan ayında Ankara'da bir araya gelmiş ve Suriye'deki gelişmeleri değerlendirmişlerdi.