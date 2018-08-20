Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün TSK’ya sızan elemanlarının mahrem imamlarla operasyonel hatla da irtibat kurduğu belirlendi. Bu kişiler arasında, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında dönemin Terörle Mücadele (TEM) Dairesi Başkanı Turgut Aslan’ı vurarak yaralayan ve korumasını da şehit eden cuntacı Erkan Öktem de var. Hattı H.T. ismine kayıtlı olan Öktem’in 2011-2014 yılları arasında FETÖ’nün Jandarma’daki “Karargâh Temsilcisi” olan “Baki” kod adlı Zeki T. isimli firari imamla irtibat kurmuş. Öktem, yine bu hat üzerinden 2011-2012 yıllarında, “Ankara Karargâh Lojistik Müdürü” olan “İbrahim” kod adlı firari İsmail G. ile görüşmüş. Ayrıca mahrem imamlar Öktem ile diğer örgüt mensuplarını aynı operasyonel hatlardan ardışık bir şekilde aramış. Savcılık, darbeci Öktem ile ilgili çıkan söz konusu yeni delilleri yargılandığı Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Sanık, mahkemede yaptığı savunmada suçsuz olduğunu ve örgütle bir bağlantısının olmadığını öne sürmüştü.