ABD Büyükelçiliği saldırısında flaş gelişme! ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş edilmesi olayıyla ilgili bir kişinin Başkentte gözaltına alındığı bildirildi.
Ankara'daki ABD Büyükelçiliği saldırısında flaş gelişme!
20.08.2018 - 17:41 | Son Güncelleme: 20.08.2018 - 17:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika haberine göre, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş edilmesi olayıyla ilgili bir kişinin Başkentte gözaltına alındığı bildirildi.
Etiketler : abd elçiliği,ankara,saldırı,abd büyükelçiliği,
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