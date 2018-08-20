Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada da, "Bu sabah büyükelçiliğimize yönelik yapılan saldırı gerçekleştirdikleri iddiasıyla 2 kişinin hızlı ve profesyonel bir şekilde yakalanmasını sağlayan Türk emniyet güçleri ve Türk hükümetine teşekkür ederiz. Bize sağladıkları destek ve koruimayı memnuniyetle karşılıyoruz." denildi.

SABAH SAATLERİNDE ATEŞ AÇILMIŞTI

Ankara ABD Büyükelçiliği binasına saat 05.00 sıralarında seyir halindeki bir araçtan, ABD Büyükelçilik binasına ateş açıldı. Kurşunlardan biri güvenlik kulübesinin camına isabet ederken, araç hızla bölgeden uzaklaştı.