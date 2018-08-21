Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un, Singapur’da gerçekleştirdikleri tarih zirvede, Kore Savaşında hayatını kaybeden askerlerin kemiklerinin iadesi konusunda anlaşma sağladı. Bu hususun ardından 1950-1953 yılları arasında savaşa katılan ve orada şehit olan Türk askerlerinin de naaşlarının Türkiye’ye gönderilmesi gündeme geldi. Süreç ile ilgili bilgi veren Türkiye’nin Seul Büyükelçisi Ersin Erçin, Genelkurmay Başkanlığının yaptığı açıklamaya göre, bölgede 166 kayıp askerin bulunduğunu söyledi. “Bu iş oldukça karmaşık, çünkü savaş biteli 65 yıl oldu” diyen Büyükelçi Erçin, şöyle devam etti: Pentagon, bölgede 5 bin 300 kayıp ABD askerinin olduğunu açıkladı. Singapur Zirvesi’nin deklarasyonunun 4’üncü maddesi kemiklerin iadesi konusunda iş birliğini öngörüyor. Kuzey Kore’nin ABD’ye iade ettiği son grup kemikler arasında Kore’de savaşan diğer ülkelerin askerlerinin de naaşlarının olabileceği yönünde bilgiler mevcut ancak bunu doğrulamak gerekiyor. Süreç şöyle işliyor; önce Amerikalılar Hawaii’de Savunma Bakanlığına ait bir merkezde kemikler üzerinde kimlik belirleme çalışması yapıyor. Orada kemiklerin hangi askerlere ait olduğu yönünde uzun bir araştırma yapılıyor. Haziran ayında Kuzey Kore’ye gittiğimde bölgede şehit olan askerlerimizin naaşlarının iadesi meselesini Kuzey Kore yetkilileriyle görüşmelerimde gündeme getirdim. BM Kore Komutanlığı ve ABD’nin Seul Büyükelçiliği nezdinde de bu konuyu takip ediyoruz.

KORE’DE 462 ŞEHİDİMİZ YATIYOR

Kore halkının 68 yıl önce yaşanan kanlı savaş sırasındaki yardım çığlıklarının ardından Birleşmiş Milletlerin (BM) çağrısı üzerine bu ülkeye giderek kahramanca savaşıp şehit olan 721 askerimizden 462’sinin mezarları Pusan şehrindeki şehitlikte bulunuyor. Çam ağaçlarıyla çevrili şehitlikteki mezarların başında kırmızı-beyaz güller bulunurken, üzerinde ise şehitlerin isimleri, ülkeleri ve yaşlarının yazılı olduğu metal plakalar yer alıyor. Şehitliğin üst tarafında ise aralarında Türk bayrağının da bulunduğu Kore Savaşı’nda askerlerini kaybeden ülkelerin bayrakları dalgalanıyor. 25 Haziran 1950’de Kuzey Kore’nin, Güney Koreli askerlerin sınırı geçtiğini öne sürerek başlattığı savaşta 2 bin 147 askerimiz yaralanmış, 175’i de kaybolmuştu.

Yıllar sonra...

1950-1953 yılları arasında yaşanan Kore Savaşı, hem ülkeyi hem de milyonlarca aileyi ikiye böldü. Sınırın iki tarafında kalan aileler yıllar sonra bir araya geldi. Çoğu 70 yaşının üzerinde olan 89 Güney Koreli, aileleri ile görüşmek üzere otobüslerle Kuzey Kore’ye geçti. Görüşme için Kuzey Kore’nin Kumgang Dağı bölgesine geçen aileler, burada hasret giderdi. 3 gün boyunca sürecek olan buluşma etkinliğinde taraflar 6 defa bir araya gelecek ve toplam 11 saat görüşecek. Etkinlik yarın son bulacak. Gerçekleşmesi planlanan bir sonraki buluşmada ise, Kuzey Koreli 83 kişi, yakınlarıyla cumadan pazara kadar Güney Kore’de hasret giderecek. Savaş sebebiyle ayrılan aileler, ilk defa 2000’de görüşmüştü.