Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Kripto örgüt elemanları tek tek deşifre edilirken, mahrem imamlar tarafından aranmadığı belirlenen askerlerle ilgili takipsizlik kararı veriliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında kritik bir gelişme yaşandı. Jandarma Genel Komutanlığı’nda albay rütbesiyle görev yapan R.Y., 2012-2014 yılları arasında büfe-market tarzı iş yerlerinden 5 ve sabit hatlardan 21 defa aranması üzerine ankesör soruşturmasına takıldı. Bunun üzerine savcılık harekete geçti. R.Y. ile birlikte ardışık olarak TSK içerisinde bulunan diğer askerlerinde arandığını belirleyen savcılık, şüphelinin bağlantılarını mercek altına aldı.



“ÖRGÜTSEL GÖRÜŞME DEĞİL”

Daha sonra soruşturma kapsamında R.Y. gözaltına alındı. O tarihlerde Van’da görev yaptığını, cep telefonuna büfelerden ve sabit hatlardan yapılan aramaların çocukları tarafından yapıldığını söyleyen R.Y, “Üniversitede okuyan oğlumun dikkat dağınıklığı sorunu nedeniyle sık sık cep telefonunu ya evde ya da şarj etmeyi unutuyordu. Bu nedenle üniversiteye yakın yerlerde beni kontörlü telefonlardan arıyordu. Kızım da o dönemde lise öğrencisiydi. Cep telefonu yoktu. Beni ve annesini kontörlü ya da ankesörlü telefonlardan arıyordu” dedi. R.Y, söz konusu görüşmelerin örgütsel bir görüşme olmadığını da ifade etti.



İFADELERİNE BAŞVURULDU

Bunun üzerine savcılık çocuklarının, eşinin ve arkadaşlarının ifadesine başvurdu. Şüphelinin eşi K.Y. ifadesinde, çocuklarının rahatsızlığı nedeniyle belli bir sınıfa kadar cep telefonu almadıklarını, bu nedenle kendisini ve eşini okul ile dershane bölgesindeki kontörlü ya da ankesörlü telefonlardan aradıklarını kaydetti. Yapılan araştırmada ise “Şüpheli R.Y.’nin cep telefonu hattının sabit kontörlü hatlar ile çocukların dershane, evleri ve anneannelerinin ikamet adresinin harita üzerinde yerleri değerlendirildiğinde birbirlerine yakın oldukları tespit edilmiştir” denildi. Bunun üzerine R.Y. hakkında FETÖ ile bağlantısını ortaya koyan bir unsur tespit edemeyen savcılık, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi.