Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) Fırat Kalkanı Harekâtı’yla Suriye’nin kuzeyindeki 2 bin 55 kilometrekare alanı terörden arındırmasının üstünden 2 sene geçti. Bu süre içerisinde saldırı ve baskılardan kaçan halkın geri dönüşü sürerken, bölgenin nüfusu 1,5 milyona ulaştı. Bölgenin güvenliği, Türkiye’nin desteğiyle ÖSO mensupları içinden eğitilen 5 bin “özgür” polis tarafından sağlanıyor. Onarılan 500 okulda 6 bin öğretmen, yeniden eğitim hayatına dönen 200 bin öğrenciye ders veriyor. Azez, Cerablus ve Bab’da günde bin civarı hastaya hizmet veren sağlık merkezlerine ek olarak yataklı hastaneler inşa ediliyor. Türkiye’nin yardımlarıyla eğitilen 500 din görevlisi, tadil edilen yüzden fazla camide görev yapıyor. Bölgenin temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık faaliyetleri de canlanıyor. Bölgede patatesten zeytine birçok ürünün hasadı yapılıyor.

Bölge sakinlerinden Ebu Futuh, harekâtla 23 Şubat 2017’de kurtarılan Bab ilçesinde büyük bir imar faaliyetinin başladığını dile getirdi. Ebu Futuh “Hızlı şekilde Türkiye’nin desteğiyle camiler, yollar, okullar, hastaneler yeniden hizmet vermeye başladı. Okullar tamir edildi. Öğrenci sayısı arttı” değerlendirmesinde bulundu.



ARTIK BÖLGE DAHA GÜVENLİ

Bölgedeki huzurun arttığını vurgulayan Ebu Futuh “Bölge, teröristlerden temizlendi. Bu bayram bölgemiz için daha da farklı çünkü Fırat Kalkanı’ndan sonra bir de Zeytin Dalı Harekâtı oldu. Bölgemiz daha güvenli hale geldi.” diye konuştu. Ebu Futuh, terör örgütü YPG/PKK’nın Afrin’den Fırat Kalkanı bölgesine yönelttiği tehdit sebebiyle geçen Kurban Bayramı’nda endişeli olduklarını, bu bayram bu tehdidin de kalkmasıyla bayramı evlerinde geçiren sivil sayısının arttığına dikkati çekti.

Bablı Ahmed Cübran da bir dönem terör örgütü DEAŞ’ın Halep’teki kalesi olan Bab’da, güvenliğin iyileştiğini vurguladı. Cübran “Özgür polislerin göreve başlamasıyla işler rayına oturdu. Çok şükür her şey iyiye gidiyor.” tespitini paylaştı.

OKULLARIN ÜZDE 90'I ONARILDI

Bölge halkından Mustafa Bethış “Fırat Kalkanı Harekâtı, Türkiye’nin desteğiyle Suriye’nin kuzeyini teröristlerden temizlemek için düzenlenmişti.” ifadesini kullandı. Bab ilçesinde yaklaşık 1,5 senedir terörden uzak yaşadıklarını belirten Bethış, “İlçe merkezinde şu an 200 binden fazla kişi yaşıyor. Hastaneler, yollar yeniden açıldı. Okulların yüzde 75’i yıkılmıştı. Son bir buçuk senede Bab’da okulların yüzde 90’ı onarıldı” dedi.

