Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı açıklamada, tabela kirliliğini engellemek ve dilin  yozlaşmasını önlemek için tüm iş yeri sahiplerinin Türk Standardları Enstitüsü  (TSE) tarafından belirlenen tabela standartlarına uyması gerektiğini ifade etti.

Tabela standartlarına uymayan iş yerlerinin, bazı belediyelerde olduğu  gibi ülke genelinde denetlenmesine ihtiyaç olduğuna işaret eden Palandöken, şu  önerilerde bulundu:


"Tüm ticari müesseseler kullandıkları tabelalar için belediyelere her  yıl ilan ve reklam vergisi ödemekte. Eğer Türkçe karakterli tabelaları  kullananlara belli oranlarda indirim veya tabela vergisi muafiyeti getirilirse iş  yeri sahipleri tabelalarda yabancı kelime kullanmaktan vazgeçer. Ülke genelindeki  bazı belediyelerde olduğu gibi, en az yüzde 75'i Türkçe olmayan tabela kullanan  iş yeri sahipleri uyarılmalı. Çünkü yabancı kelimelerden oluşan tabelalar hem  vatandaşlar tarafından anlaşılmıyor hem de çevre kirliliğine neden oluyor. Yerli  ürünlerimizin üretilip satıldığı iş yerlerinde bile dikkat çekmek için yabancı  kelimelerin yazılı olduğu tabelalar kullanılıyor. Tüm iş yerleri TSE’nin  belirlediği tabela standartlarına uymalı."

 