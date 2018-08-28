Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker

Türkiye’nin doğrudan halk iradesiyle seçilen ilk cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devletin zirvesindeki 4. yılını geride bıraktı. Erdoğan, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini öngören 2007’deki anayasa değişikliğinin ardından Türkiye’nin doğrudan halk iradesiyle seçilen ilk cumhurbaşkanı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 12. Cumhurbaşkanı olarak 28 Ağustos 2014’te göreve başladı. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi kapsamında, 24 Haziran’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini 26 milyon 330 bin 823 oyla kazanan Erdoğan, yeni sistemin “ilk başkanı” oldu. Erdoğan için Külliye’de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni’ne yurt dışından 22 ülkenin devlet başkanı, Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya’dan soydaş ve akraba toplulukların siyasi ve dini temsilcileri iştirak etti. Vaat ettiği gibi ‘Koşan ve terleyen bir Cumhurbaşkanı’ olan Erdoğan, görevindeki 4. yılını yurt içinde ve dışına gerçekleştirdiği ziyaretlerle yoğun tempoda geçirdi ve son bir yılda 30 yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi. İkişer kez Azerbaycan ve Rusya’yı olmak üzere, 30 ülkeyi ziyaret eden Başkan Erdoğan, bu kapsamda görevinin 4. yılındaki ilk ziyaretini Kazakistan’a yaptı. Başkan Erdoğan, Azerbaycan’a yaptığı ziyarette Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’nın açılış törenine katılırken, Rusya ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin de katılımıyla “Suriye” konulu üçlü zirvede yer aldı. Başkan Erdoğan’ın görevdeki 4. yılında en önemli yurt dışı ziyareti, tarihi açıdan da büyük önem arz eden komşu ülke Yunanistan’a yaptığı ziyaret oldu. Merhum Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın 1952’de gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, 65 yıl sonra Yunanistan’a devlet başkanı düzeyindeki ilk resmi ziyareti Başkan Erdoğan gerçekleştirdi.

34 İL MİTİNGİNE KATILDI

Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışı ziyaretlerinin yanı sıra yurt içi ziyaretlere de ağırlık verdi. Göreve gelmesinin ardından Türkiye’yi karış karış dolaşan Başkan Erdoğan, görevdeki 4. yılında da bu yöndeki çalışmalarını sürdürdü. Bu yıl partisinin il kongreleri ve 24 Haziran seçimleri dolayısıyla pek çok il ve ilçeye giden Erdoğan, partisinin il kongreleri sürecinde 51 il kongresine iştirak etti. Erdoğan, 24 Haziran seçim kampanyası kapsamında 34 il mitinginin yanı sıra bazı ilçelerde de mitinglere katıldı. Başkan Erdoğan’ın görevdeki 4. yılı, uluslararası ölçekteki projeler açısından da önemli bir yıl oldu. Erdoğan, bazı devlet başkanlarının katılımıyla Eskişehir’in 12 Haziran’da düzenlenen törenle “Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP)”nin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden video konferansla katıldıkları törenle de Akkuyu Nükleer Santrali’nin temelini attı.

Eylülde yoğun diplomasi

Diplomatik adımlarla son dönemde Türkiye’ye yönelik saldırıları bertaraf ederek bölgesel konularda çözüm mekanizması kuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eylül ayında da diplomasi trafiği yoğun olacak. Erdoğan’ın ilk rotası Kırgızistan olacak. 1-3 Eylül tarihlerindeki ziyarette, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesi ve FETÖ terör örgütüne yönelik ortak mücadele konuları ele alınacak. Erdoğan, Kırgızistan ziyaretinde Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Türkmenistan’ın da yer alacağı Türk Konseyi Toplantısı’na katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan ziyaretinin ardından 7 Eylül’de İran’a gidecek. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani üçlü bir zirve yapacak. Kritik görüşmede başta İdlib olmak üzere Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alınacak. Toplantı öncesi Genel Kurmay Başkanları ve İstihbarat Başkanları düzeyinde de temasların olması planlanıyor. Ayrıca, zirvede ABD’nin 3 ülkeye karşı uyguladığı yaptırımların da gündeme gelmesi bekleniyor.

EN ÖNEMLİ ROTA ABD

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eylül ayındaki en önemli rotası ise ABD olacak. BM Genel Kuruluna katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada ABD’nin hukuksuz saldırılarını dünyaya anlatacak. Erdoğan’ın pek çok liderle bir araya gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önümüzdeki ay son ziyareti ise Almanya’ya olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusun ele alınacak. ABD’nin finansal saldırıları da yine değerlendirilecek konuların başında gelecek.

İKİ LİDERLE TELE ZİRVE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün önce İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü. İkili ilişkiler, güncel ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesinin önemine dikkat çekildi. Erdoğan daha sonra da Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile telefonda görüştü. İki lider Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik kararlılıklarını teyit etti. Liderler, iki ülke bakanlarının yapacağı görüşmelerin de bu sürece katkı yapacağını kaydetti.