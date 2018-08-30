Damla Peker ANKARA
Daha önce seçmenler büyükşehir olmayan illerde, il genel meclisi üyeliği seçimi, belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimi, mahalle muhtarlığı ve mahalle ihtiyar heyeti üyeliği seçimi için 5 farklı pusula 3 zarfa atılıyordu. Büyükşehirlerde ise büyükşehir belediye başkanlığı seçimi, belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimi, mahalle muhtarlığı ve mahalle ihtiyar heyeti üyeliği seçimi için farklı zarflar kullanılıyordu. Çoğunlukla bu zarfların karıştırılması nedeniyle yaklaşık 2 milyon seçmenin oyu geçersiz sayıldı. 24 Haziran’da uygulanan “tek zarf, tek sandık” uygulaması mahallî seçimlerde de hayata geçirilecek. Mart 2019 yerel seçimlerinde artık belediye başkanlığı, belediye, il genel meclisi ve muhtarlık için kullanılan oylar tek zarfa koyulacak ve tek bir sandığa atılacak.
Tek zarf, tek sandık
24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleriyle birlikte başlanan “tek zarf, tek sandık” uygulaması Mart 2019 yerel seçimlerinde de uygulanacak.
Damla Peker ANKARA
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