Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Daha önce seçmenler büyükşehir olmayan illerde, il genel meclisi üyeliği seçimi, belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimi, mahalle muhtarlığı ve mahalle ihtiyar heyeti üyeliği seçimi için 5 farklı pusula 3 zarfa atılıyordu. Büyükşehirlerde ise büyükşehir belediye başkanlığı seçimi, belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimi, mahalle muhtarlığı ve mahalle ihtiyar heyeti üyeliği seçimi için farklı zarflar kullanılıyordu. Çoğunlukla bu zarfların karıştırılması nedeniyle yaklaşık 2 milyon seçmenin oyu geçersiz sayıldı. 24 Haziran’da uygulanan “tek zarf, tek sandık” uygulaması mahallî seçimlerde de hayata geçirilecek. Mart 2019 yerel seçimlerinde artık belediye başkanlığı, belediye, il genel meclisi ve muhtarlık için kullanılan oylar tek zarfa koyulacak ve tek bir sandığa atılacak.