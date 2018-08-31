Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ firarisi Kemal Öksüz, Ermenistan polisinin organize suçlarla mücadele ekipleri ile Interpol’ün Ermenistan bürosu iş birliğiyle Erivan’da yakalandı. Operasyon ABD makamları ve Ermenistan polisleri tarafından gerçekleştirildi. ABD tarafından 23 Ağustos’ta aranan Öksüz’ün Ermenistan’da işletmesi olduğu ve sivil toplum örgütleriyle bölgede çalıştığı ortaya çıktı. FETÖ’nün Houston imamı Kemal Öksüz’ün ABD vatandaşlığı aldığı ve bu sürecin sonunda adını Kevin olarak değiştirdiği öğrenildi. Ermeni basını, Öksüz’ün Türk ve ABD vatandaşlarını Türkiye ve Azerbaycan seyahatleriyle bir araya getirmeye çalıştığını yazdı. Öksüz’ün ABD Temsilciler Meclisindeki etik komitesine sahte belgeler sunduğu açıklanırken, 2013 yılında Öksüz’ün bazı kongre üyelerini Azerbaycan ve Türkiye’de ağırladığı ifade edildi. Bu seyahatlerde kongreye sunulan belgelerde usulsüzlük yaptığı tespit edilen Öksüz’ün 9 kongre üyesine ve 32 ABD’li yetkiliye binlerce dolar değerinde hediye verdiği için yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi. Kemal Öksüz’ün FETÖ’nün firari “Hava Kuvvetleri İmamı” Adil Öksüz’le bir akrabalık bağının olmadığı öğrenildi. Emniyet Genel Müdürlüğü de konuyla ilgili açıklama yaptı. Öksüz'ün iadesine ilişkin talepte bulunulduğu ancak ABD'li makamlarca bu teklifin reddedildiği belirtildi.