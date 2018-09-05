Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Belediye başkan adaylarının gerek vizyon gerekse projeleriyle Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaşmasını sağlayacak isimler üzerinde istişareler yapan AK Parti Yönetimi, belirlenen adayları da sık sık eğitimden geçirecek. AK Parti önce kurmaylarıyla ardından da belediye başkan adaylarıyla kamp yapacak.

Yerel seçimlerde daha fazla belediye kazanmayı hedefleyen AK Parti, bunun için titiz bir aday belirleme süreci yürütüyor. Eylül ayı içerisinde müracaatların başlaması planlanırken; başvuru sürecinin ardından mülakattan geçen başkan adayları da kampa alınacak. Özellikle belediye başkanlığında tecrübesi olmayan başkan adaylarına yönelik olacak bu eğitimlerde bütçe yönetimi, kaynakların doğru kullanımı, insan yönetimi, vatandaşlarla diyalog ve halka kaliteli hizmet konuları ele alınacak.

Seçildikten sonra da halka hizmet verme noktasında çalışmalarına devam etmesi için bu eğitimler belirlenen aralıklarla yapılacak. Yaptığı hizmetlerle halkın gönlüne taht kurmuş belediye başkanlarının ve alanında deneyimli bakanların da tecrübelerini adaylarla paylaşması için bu eğitimlere katılması planlanıyor. Bu sayede adaylar, onların tecrübesinden yararlanarak halka daha iyi hizmet götürecek.

AK Parti, 24 Haziran yerel seçimlerinin muhasebesini yaptığı ve yerel seçim çalışmalarını masaya yatırdığı 10-12 Ağustos tarihlerindeki Kızılcahamam kampının ardından Ekim ayında tekrar kampa girecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması planlanan yerel seçimlere yönelik 5-7 Ekim tarihlerinde yapılacak kampta ekonomi, dış politika ve terörle mücadeleye ilişkin konular da değerlendirilecek.