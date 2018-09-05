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Çavuşoğlu'ndan açıklama: 'Saldırıların amacı İdlib'i ele geçirmek'
05.09.2018 - 20:51 | Son Güncelleme: 05.09.2018 - 20:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İdlib'e yönelik saldırı olasılığı çıktığı günden bu yana yoğun çaba sarf ediyoruz. Rejimin İdlib'e saldırmak istediği açık. İran ve Rusya ile görüşüyoruz. Kimse kimseyi kandırmasın. Bu saldırıların amacı İdlib'i ele geçirmek" dedi.
Etiketler : çavuşoğlu,
579183 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/579183.aspx
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