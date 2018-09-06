Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

448 sayfalık kitapta, Trump’ın hâlen Adalet Bakanlığı görevini yürüten Jeff Sessions için, “Zihinsel özürlü. Aptal bir Güneyli” ifadesini kullandığı iddia edildi. Aynı kitapta Trump’ın, Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un yüzüne karşı “Sana güvenmiyorum, artık müzakerelerde yer almanı istemiyorum” dediği de yer aldı. Kitapta, Trump’ın 2017’deki kimyasal silah saldırısından sonra Beşşar Esad için “Şu lanet katili öldürelim. İçeri girip bunların çoğunu öldürelim” dediği iddiasına da yer verildi. Woodward’da göre Trump benzer şekilde, Temmuz 2017’deki bir Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında salonda bulunanlara tepki göstererek, “Afganistan’da sahada savaşan askerler bu işleri sizden daha iyi yapardı. Biz burada ne halt ediyoruz? Daha ne kadar adamımız ölecek ve ne kadar orada kalacağız?” ifadelerini kullandı. Donald Trump yönetimindeki Beyaz Saray’da ciddi bir “koordinasyon ve düzen problemi olduğu” savunulan kitapta, Trump ile bazı yardımcıları arasında geçen kimi konuşmalarda küfürlü ifadelerin kullanıldığı da iddia edildi. Raflardaki yerini 11 Eylül’de alması beklenen kitaba Beyaz Saray sert tepki gösterdi. Kitapla ilgili yazılı bir açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, kitabın “uydurma birçok hikâye içerdiğini” ve “yanlışlarla dolu olduğunu” iddia etti. ABD Başkanı Trump’ın başkanlık koltuğundaki ilk yılını anlatan Michael Wolff imzalı “Ateş ve Öfke: Trump Beyaz Sarayının İçinden” adlı kitap da Ocak ayında yoğun tartışmalara neden olmuş, hatta Trump kitabın yayımlanmaması için yayınevine uyarı mektubu göndermişti.