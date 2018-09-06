Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın gözünü çevirdiği İdlib’e Rusya’dan sonra Esad rejimi de saldırmaya başladı. Suriye Ordusu İdlib kırsalındaki, Kirbet, El Ghab, Havaş, El Nakus ve Hiş köylerini top atışıyla bombaladı. İdlib’de vuralan hedefler, Hatay’ın Reyhanlı ve Yayladağı ilçelerine bağlı köylerinden duyuldu. Saldırı sonrası peş peşe açıklamalar geldi.

“Suriye’deki durum ile ilgili ABD ile temas hâlindeyiz” diyen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, İdlib’teki operasyonların belirli hedeflere yönelik yapıldığını, İdlib’teki problem çözülmeden Suriye’nin normale dönemeyeceğini ifade etti. Ryabkov, İdlib bölgesinde bir operasyon başlatılıp başlatılmayacağının 7 Eylül’deki Rusya-Türkiye-İran zirvesinden sonra belli olacağını söyledi. Diğer yandan, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Suriye ile ilgili İstanbul’da zirve yapılması konusunda Rusya, Türkiye, Fransa ve Almanya'nın ortak anlayışa sahip olduğunu bildirdi.

ABD: TÜRKİYE İLE ENDİŞELERİMİZ AYNI

ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier, İdlib’e yönelik Rusya ve Suriye’nin operasyonlarına ilişkin olarak “İdlib’e müdahale ile ilgili Türkiye ile aynı endişeleri taşıyoruz” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suriye’de “halka en az zararı vererek teröristleri İdlib’den çıkarmaya çalıştıklarını” öne sürdü. Zarif’in açıklaması şöyle: Hâlihazırda Suriye’de aşırılık ve terörizmle mücadele edenler işlerine devam etmelidir. Bunlar da Suriye’de Astana ve barış süreciyle gerginliğin azaltılması için en uygun adımları atanlardır. Eğer başkaları müdahale etmezse bu süreci daha iyi bir şekilde ve başarıyla neticelendirebiliriz.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric ise olası operasyona karşı “yüksek alarm” hâlinde olduklarını açıkladı.

bekleyiş sürüyor

Suriye’de muhaliflerin son kalesi İdlib’de yaşayan 4 milyona yakın sivil, Esed güçlerinin müttefikleri İran ve Rusya ile birlikte yapacağı operasyondan endişe duyuyor. Suriye’nin kuzeybatısında yer alan, stratejik konumdaki İdlib’de yaşanabilecek herhangi bir çatışmanın, Türkiye ve Avrupa’ya büyük bir göç dalgasını tetiklemesi ihtimali bulunuyor.

Türkiye’ye güveniyoruz

Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib’de halk, Türkiye’nin kente barış, huzur ve güven ortamı getireceğine inanırken gerekli adımların atılmasını bekliyor. Yaşanacak göç dalgalarının önüne geçilmesi için Türkiye’ye güvendiklerini belirten İdlibliler, Türkiye’nin gerekli adımları atarak İdlib’i tampon bölge yapması taleplerini dile getirdi. İdlibli Ammar Siteyf, rejimin bölgeyi bombalamaya başlaması hâlinde İdlib’e sığınanların Türkiye’ye göç edeceğini belirtti. Siteyf “Bu kritik süreçte Rusların Cisir eş-Şuğur’da düzenlediği hava saldırılarını herkes gördü. Bölgenin hâkimiyetinin Türkiye’ye geçmesini istiyoruz. Türkiye’nin bu bölgede askerî bir söze sahip olmasını ve tampon bölge yapmasını istiyoruz. Türklerin olduğu yerde hava ve kara saldırısı olmaz” dedi.