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Ticaret Bakanlığı un ihracatına sınırlama getirdi
06.09.2018 - 12:53 | Son Güncelleme: 06.09.2018 - 12:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ticaret Bakanlığı:”Son dönemde yurtiçi un fiyatlarında yaşanan dalgalanmalardan dolayı, Bakanlığımızca İhracat Rejimi Kararında değişiklik yapılarak Dâhilde İşleme Rejimi (DIR) dışındaki un ihracatına yeni düzenleme getirilmiştir”
Etiketler : Ticaret Bakanlığı,un ihracatı,
579281 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/579281.aspx
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