Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlık, terör örgütünün kış yapılanmasını önlemek için yayla sezonunu bitiren vatandaşlara, terör örgütü mensupları tarafından alınabilecek yaşam malzemelerini evlerinde bırakmamalarını istedi. Ayrıca kolluk kuvvetleri, market ve bakkallardan alınan dikkat çekici un, şeker, konserve satışlarını takip edecek.

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon, Tunceli ve Van valiliklerine Bakan Süleyman Soylu imzalı "Güvenlik Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.