Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulusoy grubuna ait enerji şirketinin borcu sebebiyle 102 milyon lira satış bedeli konulan denize sıfır 335 oda ve 2 kral dairesine sahip oteli, 75 milyon liraya Garanti Bankası satın aldı. Açılışı Turgut Özal tarafından 1989 yılında gerçekleştirilen hotelin satışını Haluk Ulusoy da takip etti. Gazeteciler satış işleminin yapıldığı salona sokulmadı. Yapılan işlemin ardından otel icra yoluyla 75 milyon liraya Ulusoy Holding’ten alacaklı olan ve tek teklif veren Garanti Bankasına satıldı. Ulusoy’a ait Kuşadası Değirmendere Mahallesi’ndeki 4 ayrı arsayı da en yüksek teklifi veren TMSF satın alındı. TMSF birinci arsa için 2,5 milyon TL, ikinci arsa için 1 milyon 330 bin TL, üçüncü arsa için 830 bin TL ve üçüncü arsa için de 2 milyon 70 bin TL fiyat verdi. Zafer Hacısalihoğlu AYDIN İHA