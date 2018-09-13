Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, yurt dışındaki firari teröristlerin peşini bırakmıyor. FETÖ mensuplarının Türkiye’den Batı ülkelerine kaçışlarını organize eden Balkan yapılanması başta olmak üzere, Orta Afrika, Azerbaycan ve Ukrayna’daki örgüt mensuplarına MİT’in operasyonlarıyla ağır darbeler vuruldu.

∂ MİT’in Kosova istihbaratıyla etkin iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla 29 Mart 2018’de Türkiye’de aranan FETÖ/PDY’nin 6 üst düzey mensubu yakalandı. Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina adlı örgüt üyeleri, MİT tarafından özel bir uçakla Türkiye’ye getirildi.

FETÖ’nün Gabon yapılanması içindeki Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal da 10 Nisan 2018’de MİT’in operasyonuyla ele geçirildi. FETÖ/PDY mensuplarının üzerinde örgütsel dokümanlar, 20 bin 800 ABD doları, 12 milyon Orta Afrika frangı (yaklaşık 91 bin 711 lira) ve muhtelif elektronik haberleşme cihazları bulundu.

MİT Başkanlığınca 12 Temmuz 2018’de FETÖ’ye yönelik operasyon sonucu, terör örgütünün “Azerbaycan kasası” İsa Özdemir Azerbaycan’da, Mersin’de FETÖ’ye bağlı iş adamlarının imamlığını yaptığı belirlenen Salih Zeki Yiğit ise de Ukrayna’da yakalanarak yurda getirildi.

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçan örgütün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan, MİT tarafından 15 Temmuz’da Ukrayna’dan Türkiye’ye getirildi. Darbe girişimi öncesinde kurduğu internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden algı operasyonları yürüten İnan’ın, Pensilvanya’nın talimatlarıyla önemli siyasi şahsiyetlerle, devlet yöneticilerini itibarsızlaştırıcı yayınlar yaptığı öğrenildi.

MİT Başkanlığı, yurt dışındaki firari teröristlere yönelik son operasyonunu ise Suriye’nin Lazkiye şehrinde yaptı. Düzenlenen nokta operasyonda, 2013 yılında Reyhanlı’daki bombalı saldırıda Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan ve failleri yönlendiren Yusuf Nazik yakalanarak Türkiye’ye getirildi.