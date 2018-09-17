Kardeşler Mahallesi’nde 310 bin metrekare alana yapılan, 8 yurt bloku, 4 sosyal tesis, 1 yaşam merkezi, 2 açık fitness alanı, 4’ü açık 6 basketbol sahası, 2 kapalı tenis kortunu bünyesinde barındıran proje yaklaşık 1 yıl içerisinde tamamlandı. Başvuru yapan bütün öğrencilerin yurda yerleşebileceğine işaret eden Vali Davut Gül “Sivas’ta KYK’da kalmak isteyen hiçbir öğrenci dışarıda kalmayacak. Yurtlar 5 yıldızlı otel ayarında. Her biri 4 kişilik süit oda şeklinde ders çalışacağı ve yatacağı yerler farklı olmak üzere odalar var. Ekonomik durumu ne olursa olsun, öğrencilerimiz burayı tercih ettiğinde KYK imkânına kavuştuğu için ailelerin üzerinden bir yük kalkmış olacak” dedi.
Hiçbir öğrenci dışarıda kalmayacak
17.09.2018 - 02:23 | Son Güncelleme: 17.09.2018 - 02:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin tek seferde yapılan en büyük yurt projesi açılış için gün sayıyor. 10 bin kişilik Sivas Merkez Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu’nun yaklaşık yüzde 98’i tamamlandı, eylül ayı sonuna kadar yurt bitmiş olacak.
Etiketler : yurt,sivas,
580708 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/580708.aspx
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