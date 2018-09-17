Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kardeşler Mahallesi’nde 310 bin metrekare alana yapılan, 8 yurt bloku, 4 sosyal tesis, 1 yaşam merkezi, 2 açık fitness alanı, 4’ü açık 6 basketbol sahası, 2 kapalı tenis kortunu bünyesinde barındıran proje yaklaşık 1 yıl içerisinde tamamlandı. Başvuru yapan bütün öğrencilerin yurda yerleşebileceğine işaret eden Vali Davut Gül “Sivas’ta KYK’da kalmak isteyen hiçbir öğrenci dışarıda kalmayacak. Yurtlar 5 yıldızlı otel ayarında. Her biri 4 kişilik süit oda şeklinde ders çalışacağı ve yatacağı yerler farklı olmak üzere odalar var. Ekonomik durumu ne olursa olsun, öğrencilerimiz burayı tercih ettiğinde KYK imkânına kavuştuğu için ailelerin üzerinden bir yük kalkmış olacak” dedi.