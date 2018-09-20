Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batuhan Yaşar Ankara

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Anadolu Yayıncılar Derneği’nin düzenlediği “Anadolu Sohbetleri” programında gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde buluna Kurtulmuş, Türkiye’nin uluslararası ekonomik bir saldırı süreciyle karşı karşıya kaldığını, bu sürecin zaman zaman hızını artırarak veya yavaşlatarak devam ettiğini belirtti. Kurtulmuş, bu operasyonun sadece Türkiye’ye karşı değil, Türkiye üzerinden bütün ülkelere, özellikle gelişmekte olan ülkelere verilen bir mesaj olduğunu vurgulayarak, “‘Tarafınızı seçin. Benden yana mısın, benim karşımda mısın’ mesajıdır. Öyle görünüyor ki bu küresel ölçekteki ticaret savaşları, ekonomik savaşlar devam ettiği oranda Türkiye üzerindeki bu gerilim de sürdürülmek istenecektir” diye konuştu.

Kurtulmuş, Türkiye’nin Rusya ile Soçi’de sağladığı mutabakatın son derece anlamlı ve değerli olduğunu da belirterek, “İdlib konusunda herkesin odaklanması gereken konulardan biri de yapılacak provokasyonlara karşı tedbirli ve uyanık olunması mecburiyetidir” dedi.

En ağır çatışma ortamında dahi diplomasi kanalının açık tutulmasının önemine değinen Kurtulmuş, İdlib konusunda varılan mutabakatın da bunun göstergesi olduğuna işaret etti.

“HER BÖLGEDE İDDİALIYIZ”

Yerel seçimde AK Parti’nin MHP ile ittifak etmesi konusunda Kurtulmuş, “İttifak konusunda konuşulmuş bir şey yok. Atılmış bir adım yok. Bu sadece ortada bulunan bir söz ya da temenni diyelim” değerlendirmesinde bulundu. AK Parti’nin en büyük özelliğinin Türkiye’nin her bölgesinde iddialı bir şekilde seçime girmesi olduğuna işaret eden Kurtulmuş, “İttifak meselesi, AK Parti için stratejik bir adım değil, gelişmelere bağlı olarak, seçimlere dönük taktik bir adım mahiyeti kazanıyor. Şu an itibariyle ittifak meselesi şöyle mi olur, böyle mi olur, bunları konuşmanın erken olduğunu düşünüyoruz. Biz kendi hazırlıklarımızı tamamlıyoruz” diye konuştu.

CHP’nin İş Bankası’ndaki hisselerinin hatırlatılması üzerine Kurtulmuş, “Demokraside partiler eşit bir mücadele veriyorsa, hiçbir partinin, kendisinden kaynaklanmayan bir gücü kullanarak, siyaset yapmasının doğru olmadığını düşünüyorum. O anlamda İş Bankası hisselerinin kamuya devredilmesinin en doğru yol olduğu kanaatindeyim” diye konuştu. “Kaldı ki Cumhuriyet Halk Partisi şöyle bir mazeretin arkasına sığınamaz, ‘Rahmetli Atatürk’ün mirasıdır ondan dolayı onun partisinin böyle bir sembolik katılımı vardır’ sözünün de doğru bir mazeret olmadığını düşünüyorum.” diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

O GÜNÜN ŞARTLARIYDI

“Atatürk zamanında bir tane parti vardı. O parti de devlet partisiydi. Birkaç tane parti var da bu partilerden bir tanesine tercihte bulunmuş değil. O günün şartları içerisinde tek parti var, devletin kurucusu olan parti. Dolayısıyla mirasında böyle bir şey ortaya koymuş olabilir. Bu parti tercihi anlamına gelmez. Aslında vasiyetteki tercih de bir devlet tercihidir. Devletin elinde kalsın tercihidir. Bunların değerlendirilmesi lazım. CHP’nin de bundan çok fazla alınmadan bu sürece olumlu katkıda bulunması lazım.”