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Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı
21.09.2018 - 19:09 | Son Güncelleme: 21.09.2018 - 19:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın İstinaf Mahkemesinde yeniden yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, 6 sanığa yerel mahkeme tarafından “anayasayı ihlal” suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanmasını istedi.
Etiketler : Ahmet Altan,Mehmet Altan,Nazlı Ilıcak,
581399 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/581399.aspx
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