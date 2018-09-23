Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu'na katılmak üzere biraz sonra buradan New York'a hareket ediyoruz. Bu yıl Genel Kurul görüşmeleri, "Birleşmiş Milletler'i Tüm İnsanlarla İlgili Kılmak: Barışçıl, Eşitlikçi ve Sürdürülebilir Toplumlar İçin Küresel Liderlik ve Ortak Sorumluluklar" temasıyla yapılıyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri öncesinde 24 Eylül Pazartesi günü Birleşmiş Milletler üyesi Ülke liderlerinin iştiraki ile küresel mülteci mutabakatı yüksek düzeyli etkinliğine katılacağım.

New York'taki yoğun programımıza büyük önem verdiğimiz bu etkinlikle başlayacağız.

KİMSE BİZİM KADAR BEDEL ÖDEMEDİ

Genel Kurul görüşmelerinin ilk gününde 25 Eylül Salı günü Birleşmiş milletler Genel Kurulu'na hitap edeceğim. Konuşmamda insani krizlere dikkat çekerek, vicdanları derinden yaralayan bu sorunlara çözüm bulunması için çağrıda bulunacağım.

Bu noktada özellikle Suriye'deki gelişmelere dikkat çekeceğiz. Suriye krizinin üzerinden 7 yılı aşkın bir süre geçti ancak hiçbir ülke Türkiye kadar büyük bir sorumluluk almadı, elini taşın altına koymadı, bizim kadar da bedel ödemedi.

Suriyeli kardeşlerimizin sorunlarını gündeme getirmek, bu zulmün sona erdirilmesi için gayret sarfetmek bizim insani sorumluluğumuzdur. Şuan Suriye'nin geleceği için en büyük sorun Fırat'ın doğusunda kimi müttefiklerimizin himayesinde büyüyen terör bataklığıdır.

TRUMP'LA GÖRÜŞME OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısında "ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek misiniz?" şeklindeki soruya, "Amerika tarafından bir talep gelirse değerlendiririz. Şu anda herhangi bir şey söz konusu değil." cevabını verdi.

MHP'NİN AF TASARISI

Erdoğan MHP'nin af teklifiyle ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

Biz bazı açıklamaları duyduk. Fakat bizi,m bu konudaki emel ilkemiz şudur: Af konusu eğer bir suç devlete karşı işleniyorsa devletin bunu af yetkisi olabilir. fakat şahıslara karşı işleniyorsa bunun af yetkisi devlette değildir. Bunu affedebilecek merci mazlum mağdur insanların ta kendisidir. Af ile ilgili talebin içeriği meclise gönderildiğine göre arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapar atılacak adım varsa üzerinde durulur.

Konuşulanlara bakıldığında bunlar kişileri de ilgilendiren bir durum. 162 bin kişinin devletle alakası konusunda arkadaşlarıma sordum devlete karşı işlenmiş bu sayıda bir suç söz konusu değil dediler.

ÇOK SAYIDA DEVLET BAŞKANIYLA GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta yapılacak BM 73. Genel Kurulu üst düzey görüşmeleri öncesinde, 24 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek Küresel Mülteci Mutabakatı Yüksek Düzeyli etkinliğine katılacak.

Erdoğan, "Birleşmiş Milletler'i Tüm İnsanlarla İlgili Kılmak: Barışçıl, Eşitlikçi ve Sürdürülebilir Toplumlar İçin Küresel Liderlik ve Ortak Sorumluluklar" temasını taşıyacak BM 73. Genel Kurulu'nun ilk günü olan 25 Eylül Salı günü, Genel Kurul'a hitap edecek. Erdoğan, aynı gün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından düzenlenecek öğle yemeğine de katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, New York'ta bulunacağı sırada Guterres'in yanı sıra çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.

Ziyaretleri vesilesiyle ABD'li yatırım ve iş çevreleriyle, kanaat önderleriyle, ABD'deki Türk ve Müslüman toplumu temsilcileriyle bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, medya kuruluşlarının temsilcileriyle mülakatlar yapması da planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Eylül Çarşamba günü New York'tan Berlin'e geçecek.