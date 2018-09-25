Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’de yaşayan İmam Hatip Okulu öğrencisi Tamer Kurtuldu’nun 3 ay önce çektirdiği fotoğraftan dolayı başına gelmeyen kalmadı. Elinde Kuran-ı Kerim okurken çekilen fotoğrafı, kamuoyunda, 'Tosun' olarak tanınan ve binlerce kişiyi dolandırmaktan aranan Mehmet Aydın’ın kadınlarla yan yana olduğu bir fotoğrafla birleştirilerek montaj yapıldı. Fotoğrafın, "Mehmet Aydın’ın küçüklüğü" olarak sosyal medyada paylaşılmasıyla neye uğradığını şaşıran genç, Torbalı Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

'ÇOK ÜZÜLDÜM'

Yaşadığı olayı yüzünden hem kendisinin hem de ailesinin çok üzgün olduğunu dile getiren Tamer Kurtuldu, “Birkaç gün önce benim fotoğrafımı alıp sosyal medya üzerinden Çiftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın’ın küçüklüğüymüş gibi paylaşmaları beni çok üzdü. Bu sitelerin hepsini savcılığa verdim, şikayetçi oldum. Sosyal medya sitelerindeki yapılan yorumlarda da baya bir küfürler ve hakaretler yağmış. Okulda da arkadaşlarım şakalaşıyorlar, olsun şakalaşsınlar. İnşallah bunu yapanlar cezalarını çekerler” dedi.

Sosyal medyanın azizliğine uğradığını ifade eden genç, “Bu tür durumlar olmasın. Benim yerime başka birisi de mağdur olabilir. Nasıl yapıyorsunuz. Elimde bir Kuran-ı Kerim var. O fotoğrafla soldaki fotoğraf uymuyor. Bana saygınız yoksa bari elimdeki o Kuran-ı Kerim’e bir saygınız olsun. Yorumlarda dini hakaretler var. Olmuyor bu şekilde yapmayalım. Sosyal medya bazen iyi bazen kötü olabiliyor işte kötü bir insanın bir tanesi bize düştü. Bir daha böyle bir durumun olmamasını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.