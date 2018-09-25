Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmeleri, 120'den fazla devlet ya da hükümet başkanının katılımıyla başladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, BM Genel Kurul Salonu'nda, BM 73. Genel Kurulu Genel Görüşmeleri Açılışı'nda yer alarak, Genel Kurula hitap etti.

"DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR" SÖZÜ TWİTTER'DA DÜNYA GÜNDEMİ'NE GİRDİ

Erdoğan'ın, konuşmasında kullandığı "Dünya 5'ten Büyüktür" sözü Twitter'da Dünya Gündemi'ne girerek TT oldu. Erdoğan'ın sözleri, yine Twitter'daki Türkiye Gündemi'nde de TT listesinin ilk sırasında yer aldı.