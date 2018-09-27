Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin Soylu şunları söyledi: 2018 yılbaşından, 25 Eylül’e kadar 15 bin 262 uyuşturucudan tutuklama gerçekleştirildi. Bunun 13 bin 229’u sokak satıcısı. PKK silah alıyorsa evlatlarımızı şehit ediyorsa o silahın parası uyuşturucu ticaretinden geliyor. Herkesi zehirliyorlar. Uyuşturucu meselesinde kimse kendisini bu işin dışında görmesin. En zayıf noktamız ‘benim çocuğum yapmaz’ yaklaşımı. Bu işin ticaretini yapanlar uzmanlaşıyor…

Yeni kandırma, aldatma yöntemleri ortaya koyuyorlar. Bu yöntemler, dijitalleşme ile birlikte artıyor. Bu mücadeleyi 81 milyonun tamamıyla vermek zorundayız.