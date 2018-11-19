Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Aydın’dan havalanan bir eğitim uçağı Merkezefendi ilçesi Başkarcı bölgesinde düştü. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri tarafından Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bilgi verilmesi üzerine bölgede arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Denizli Valisi Hasan Karahan, Merkezefendi ilçesi Başkarcı bölgesinde bir eğitim uçağının düştüğünü, bölgeye ekiplerin yönlendirildiğini bildirdi. Vali Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, içinde 2 kişi olduğu bildirilen uçağın Aydın Çıldır Havalimanı'ndan kalktığını belirtti. Karahan, "Düşüş sebebi henüz bilinmiyor. Hava şartlarından mı teknik bir sebepten dolayı mı olduğu bilinmiyor. Verilen koordinatlara göre düştüğü tahmin edilen alana ulaşılmaya çalışılıyor. Sivil havacılık, AFAD, diğer ekiplerimiz bölgede uçağa ulaşmaya çalışıyorlar." diye konuştu.