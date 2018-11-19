Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ve Rusya'nın birlikte yürüttüğü TürkAkım doğal gaz boru hattı projesinde tarihi açılış yapıldı.

Sahneye birlikte çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin, açılışı canlı yayında gerçekleştirdi.

2014'te temeli atılan tarihi projeninin son aşamasına gelindiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah 2019'da faaliyete geçecek" dedi.

Erdoğan, "Türkiye transit risklere maruz kalmadan kendisinin ve Avrupa'nın doğal gaz taleplerini karşılayabilecek. Ülkelerin kendi şartları doğrultusunda doğal gazı nereden ve nasıl temin edeceklerine saygı duyulmalı" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı şöyle devam etti:

"Bizim için Rusya Federasyonu uzun vadeli işbirliği yapabileceğimiz güvenilir bir dost ve önemli bir doğal gaz tedarikçisidir.

Biz Rusya ile ikili münasebetlerimizin çerçevesini, hiçbir zaman diğer ülkelerin taleplerine veya dayatmalarına göre belirlemedik.

TürkAkım'ın sadece ülkemiz ve milletimiz için değil komşularımız, bölgemiz için pek çok avantajı bulunuyor.

Hedefimiz Rusya ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak."

PUTİN: İSMİNİ ERDOĞAN VERDİ

Rusya lideri Vladimir Putin ise, projeye ismini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiğini söyledi:

"Projeye adı veren Sayın Erdoğan'dır, TürkAkım ismini vermiştir. Doğal gaz sevkiyatı ile Türkiey ekonomisine güç katılacak.

Türkiye ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak istiyoruz.

TürkAkım, Türkiye'yi önemli bir doğal gaz merkezi haline getirecek ve Türkiye Cumhuriyeti'nin konumuna da olumlu etki yapacaktır.

İki ülke arasında güven olmadan böyle bir projeyi (TürkAkım) gerçekleştirmek mümkün değil.

Sayın Erdoğan'a derin, içten şükranlarımı sunmak istiyorum, gösterdiği siyasi irade, cesareti için teşekkür etmek istiyorum.

Artan rekabet koşullarında böyle siyasi irade, cesaret olmadan böyle bir proje gerçekleştirmek mümkün olmaz."

ERDOĞAN VE PUTİN BİR ARAYA GELECEK

İki lider, törenin ardından baş başa görüşecek.

Avrupa’ya Türkiye üzerinden Rus doğal gazı sağlaması planlanan boru hattı ile, Rusya’dan Türkiye'ye ilk gazın 2019’da gelmesi planlanıyor. Projeyle 15 milyon haneye doğal gaz sağlanabilecek.

Rusya kıyısındaki Anapa kenti yakınında başlayan TürkAkım Açık Deniz Boru Hattı, Karadeniz’i boydan boya kat ederek Türkiye kıyısına Trakya’daki Kıyıköy beldesi yakınında çıkıyor. Bu sayede TürkAkım, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir gibi Türkiye’nin batısındaki yüksek nüfuslu sanayi kentlerine doğal gaz sağlayacak.

Türkiye, TürkAkım ile birlikte doğal gazın ilk alıcısı olacak. Yıllık toplam 31.5 milyar metreküp doğal gazın yarısı Türkiye’de kullanılırken, diğer yarısı Avrupa’ya aktarılacak.

Boru hattı ile Türkiye, Güney ve Güneydoğu Avrupa için kilit bir bağlantı noktası olacak.

Boru hattı, iki kilometreyi aşan derinlikte döşenen 81 santimetre çapındaki ilk boru hattı sistemi oldu.