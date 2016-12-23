Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başrollerini Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson ve Ariane Labed’in paylaştığı film, iktidarca öteki olarak tanımlanan bir grup olan Haşhaşilere farklı bir bakış. Güçlü ses ve efektlerle ön plana çıkan eser, buna karşın klişe bir uyarlamanın ötesine geçemiyor. Oyunun hayranlarını heyecanlandırabilecek filmin konusu ise şöyle: Genetik kodunun kilidini kırması ile atalarının hatıralarına erişim sağlayabilen Callum Lynch, 15. asır İspanya’sında yaşayan atası Aguilar’ın maceralarını canlı bir şekilde tecrübe eder. Gizli bir topluluk olan ‘Suikastçılar’ın soyundan geldiğini öğrenen genç adam, yeni kazandığı becerilerle baskıcı ve güçlü organizasyon Templar’ın karşısına çıkar. Callum, günümüzde de var olan Templar organizasyonunu alt etmek için geçmişindeki bilgi ve tecrübesini kullanarak zorlu bir mücadeleye girişir.