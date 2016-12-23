Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ailesinin karşı çıkmasına rağmen lise yıllarından itibaren tiyatroyla ilgilenmeye başladı. Önce Halkevi Temsil Koluna üye oldu, ardından 1936 yılında ilk defa bir piyeste başrol oynadı. Daha sonra Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne girdi. Okurken birçok tiyatro oyununda yer aldı, sonrasında yurt içinde ve yurt dışında tanınır oldu. Yunanistan, İtalya ve Polonya’dan birçok nişanla mükâfatlandırıldı. 38 yaşında iken Muhsin Ertuğrul’dan boşalan Devlet Tiyatrosu Müdürlüğüne tayin oldu. 23 sene boyunca sürdürdüğü bu vazifede Türk tiyatro eserlerine daha çok yer verilmesini sağladı. Necati Cumalı, Recep Bilginer, Yaşar Kemal ve Turan Oflazoğlu gibi yazarların eserlerini seyirciyle buluşturdu. Uzun bir ömrün sonunda solunum yetmezliği sebebiyle Ankara’da öldü. Hayata veda ettiğinde takvimler 23 Aralık 2009’u gösteriyordu.