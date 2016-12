Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - Geride bırakmaya hazırlandığımız 2016, yaşanan terör hadiseleri ve tırmanan savaşlarla tüm dünya için çok zorlu bir yıl oldu. Kültür sanat camiası da bu zorlu yılda büyük kayıplar verdi. 2016 aramızdan ayrılırken kendisiyle beraber çok sayıda edebiyatçı ve sanatçıyı beraberinde götürüyor. İşte o isimlerden bazıları... Dünyaca meşhur Kanadalı yazar, şair ve şarkıcı Leonard Cohen bu yıl hayatını kaybeden mühim isimlerden biri. Yaklaşık 60 yıllık bir kariyere sahip Cohen, "Beautiful Losers", "Suzanne", "Bird on a Wire", "I'm Your Man" ve "Death of A Ladies Man" gibi eserlere imza attı. Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Prince de, nisanda 57 yaşında hayata veda etti. Kariyerinin ilk adımlarını 1970'lerin sonunda atan sanatçı, "Little Red Corvette", ''Let's Go Crazy" gibi hit şarkılarla hafızalara kazındı. Oscar ödüllü Amerikalı yönetmen ve senarist Curtis Hanson eylülde, yine Oscar'lı Polonyalı yönetmen Andrzej Wajda ise ekimde hayatını kaybettiler. Bu yıl aramızdan ayrılan bir diğer isim Zsa Zsa Gabor'du... Türkiye'de de yaşayan ve Hollywood'da bir devre damgasını vuran, Macar asıllı sinema oyuncusu Gabor, 99 yaşında Los Angeles'ta öldü. İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen George Michael 25 Aralık'ta Oxfordshire'ın Goring kasabasındaki evinde hayatını kaybetti. Asıl adı "Georgios Kyriacos Panayiotou" olan Michael'in albümleri 100 milyonun üzerinde sattı. 2016, edebiyat dünyası için de acılı bir yıl oldu. Kanser tedavisi gören meşhur yazar ve düşünür Umberto Eco, 84 yaşında hayatını kaybetti. "Gülün Adı" ve "Foucault Sarkacı" romanlarıyla ön plana çıkan İtalyan yazarın pek çok eseri, Türkçe'ye çevrildi. Nobel ödüllü İtalyan oyun yazarı Dario Fo da bu yıl akciğer yetmezliğinden 90 yaşında hayatını kaybetti. Fo, Nobel ve İtalya Kültür ve Sanat Altın Madalyası ödüllerini kazandı.