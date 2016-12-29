Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz aylarda yayıncılık dünyasına güçlü bir şekilde merhaba diyen Kronik Yayıncılıktan çıkan ‘Osmanlı Devleti’nde Kadı’ isimli kitap, kaza müessesesi ve kadılığa farklı bir bakış... Kadıların nasıl tayin edildiklerinden vazifelerine, çalışma müddetlerinden hiyerarşilerinin ne olduğuna kadar birçok sual bu kitapta cevap buluyor. Eserde, Osmanlıda hem hukukçu hem de bir idare adamı olan kadıların, Eski Roma'daki meslektaşlarıyla olan vazife benzerliklerine de dikkat çekiliyor. ‘Osmanlı Devleti’nde Kadı’da Batılı kaynakların yanında İslam dünyasından eserlere de müracaat edilmiş. Ayrıca Osmanlı arşivleri ve şer'iyye sicilleri de kitaba kaynaklık etmiş. Fakat kitapta oryantalistlerin bazı düşünceleri tekrar edilmiş ve daha çok ikinci el kaynaklara yer verilmiş. Buna rağmen kitap, Osmanlıda ‘kadı’nın bütün yönlerini toplu bir şekilde ortaya koyan tek eser. KÜLTÜR SANAT SERVİSİ