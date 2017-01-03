Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk tahsilini babasından aldıktan sonra Galata Mevlevihanesinde din ve tasavvuf dersleri okudu. Daha 24 yaşında "Divan"ını tertip etti. Herkesin dikkatini çeken Şeyh Galib, Nabi'nin “Hayrâbâd” isimli mesnevisinden daha güzel bir eser yazma iddiasında bulundu. En güzel mesnevilerden biri olan "Hüsn-ü Aşk"ı meydana getirerek bu iddiasını ispatladı. Bir müridinin vefatına çok üzülen Şeyh Galib, hastalığa duçar oldu. Ölümü ima eden beyitler yazdıktan sonra 41 yaşında vefat etti. Hayata gözlerini yumduğunda tarihler 3 Ocak 1798'i gösteriyordu...