İlk tahsilini babasından aldıktan sonra Galata Mevlevihanesinde din ve tasavvuf dersleri okudu. Daha 24 yaşında "Divan"ını tertip etti. Herkesin dikkatini çeken Şeyh Galib, Nabi'nin “Hayrâbâd” isimli mesnevisinden daha güzel bir eser yazma iddiasında bulundu. En güzel mesnevilerden biri olan "Hüsn-ü Aşk"ı meydana getirerek bu iddiasını ispatladı. Bir müridinin vefatına çok üzülen Şeyh Galib, hastalığa duçar oldu. Ölümü ima eden beyitler yazdıktan sonra 41 yaşında vefat etti. Hayata gözlerini yumduğunda tarihler 3 Ocak 1798'i gösteriyordu...
Divanin Kemali: Şeyh Galib
03.01.2017 - 06:48 | Son Güncelleme: 03.01.2017 - 06:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Divan edebiyatının son abide şahsiyetlerinden, Şeyh Galib veya asıl ismiyle Mehmed bin Mustafa Reşid, 1757’de İstanbul’da dünyaya geldi.
Etiketler : şeyh galib,
434635 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/434635.aspx
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