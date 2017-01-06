Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

13-31 Ocak tarihlerinde gösterime girecek program, Balkan coğrafyası içindeki seyahatlerin sinemadaki iz düşümlerini bir araya getirecek. Programda, bu coğrafyadaki farklı savaşlara yabancı gazetecilerin gözüyle bakılıyor. “İstikamet: Balkanlar”, savaşın ve aşkın birlikte arada var olduğu coğrafyadaki yollara düşüyor ve umudu, barışı ve mizahı yanında taşıyarak Romanya’dan, Bosna’ya, Bulgaristan’dan ve Sırbistan’a ulaşıyor. Program çerçevesinde İstanbul’daki Pera Film’de, 9 eser sinemaseverlerle buluşacak. Gösterilecek filmler arasında, “Saraybosna’ya Hoş Geldiniz”, “Umut Çiçekleri”, “Sen Dünyaya Gelmeden”, “Kan ve Aşk”, “Charlie Countryman’ın Gerekli Ölümü”, “Kayıp Kral”, “Güzel Bir Hayat Düşlerken” ve “Şark Oyunları” gibi çarpıcı filmler yer alıyor. KÜLTÜR SANAT SERVİSİ