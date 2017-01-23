Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Altunizade Kültür Merkezinde açılan sergide Okutan’ın bir birinden farklı çalışmaları görücüye çıkıyor. Sanatçı Okutan, tuval üzerinde ebru şekillerine sulu boya ile değişik resimler ekleyerek farklı bir tarz uyguladığını söyledi. Bu tarzına sanat eleştirmenlerinden müspet yorum geldiğini söyleyen sanatçı “Ressamlar bu tarzı enteresan bulduklarını söyledi. Çünkü normal ebru kâğıdı değil tuval kullanıyorum. Gelenekseli, modernizmle bir araya getirip, farklı şekiller çıkartarak, zenginleştirmeye çalıştım” ifadelerini kullandı. Sergi, 27 Ocak’a kadar gezilebilecek.