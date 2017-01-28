Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk edebiyatının unutulmaz şairlerinden Özdemir Asaf, 1923 yılında Ankara’da hayata gözlerini açtı. Asıl adı Halit Özdemir Arun olan Asaf, çeşitli üniversitelerde okudu ama hepsini yarıda bıraktı. Önce, Tanin ve Zaman gibi gazetelerde çalıştı. Ardından, Sanat Basımevini kurarak eserlerini buradan neşretmeye başladı. Özdemir Asaf “Çiçekleri Yemeyin” ve “Yalnızlık Paylaşılmaz” gibi şiirleriyle herkesin beğenisini kazandı. Eserlerinde hep ölüm, umutsuzluk ve endişe gibi hüzünlü duyguları işledi. Meşhur şair, takvimler 28 Ocak 1981’i gösterirken İstanbul’da hayatını kaybetti.