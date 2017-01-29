Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ümit TANRISEVEN

Tims Productions tarafından yapılan Muhteşem Yüzyıl Kösem ilk sezonda İstanbul’daki TEM stüdyolarında çekiliyordu. Ancak yeni sezon için hummalı bir çalışma yapıldı ve Hadımköy’de 45 milyon liralık maliyetle yapılan platosuna taşındı. Yeni platoyla birlikte dekor tamamen değişti. 3 ay boyunca gece gündüz vardiyalı, ortalama günde 200 kişi çalışarak plato son hâline getirildi. 3200 metrekarelik Kırmızı Plato’nun 2150 metrekaresi üzerine yeni sezon dekoru inşa edildi. Plato ses yalıtımlı duvarlarla üç ayrı parçaya bölündü. Böylece birden fazla ekibin aynı anda çalışabilme imkânı doğdu. Kırmızı platoda; Has Oda, Kösem Daire, Harem, Hamam, Mutfak, Silahtar Oda, İncili Köşk, Şehzade Daireleri, Altınyol, Zindan gibi ana mekânlar inşa edildi.

GALATA KULESİ BİLE VAR

Hadımköy’deki açık platonun tamamlanması için ekip bir yıl boyunca çalıştı. Platoda çarşı, sokaklar, Arz Odası, Divan, Kösem Vakfı ve Avlusu, Culüs meydanı, ikinci ve üçüncü avlu ve limandan oluşan 26 bin 500 metrekarelik bir dış dekor oluşturuldu. Bu mekânların yanı sıra 25 farklı dükkânın bulunduğu ikinci bir çarşı meydanı kuruldu. Yaklaşık 2 bin metrekarelik toprak alan, beton baskı metoduyla taş dokuya çevrilerek avlular ve sokaklar oluşturuldu. Platoya ayrıca; 10 metre çap ve yüksekliğinde, içinde asma katı olan bir Galata Kulesi inşa edildi. Platonun geleninde; 750 metrekarelik peyzaj yapıldı. 150 büyük boy ağaç ve 600 adet orta boy bitki dikildi. Dizi, 50’yi aşkın ülkede gösterimde...

SULTAN MURAD'A SAF İPERK KUMAŞ

¥ Sultan Murad’ın kavuğu için 10 metre saf ipekten kumaş dokutuldu. Kavuk için bin adet yarı değerli taş kullanıldı. Sultan Murad’ın savaş başlıkları ve miğferleri Topkapı Sarayı’ndaki benzerlerinden ilhamla oluşturuldu.

¥ Kösem Sultan için 30 farklı taç tasarlandı ve bu taçların tasarımında 10 bin adet swarovski taş kullanıldı.

¥ Bazı sahnelerde gerçek mücevherler kullanılıyor. Sponsor firma takıyı kullanan oyuncunun yanından ayrılmıyor.

¥ 17. Yüzyıl Macar Prensesi Farya için de döneminin ve geldiği ülkenin ruhuna uygun olarak 20 adet farklı taç tasarlandı.

¥ Yönetmenlerle sık sık bir araya gelen kostüm ekibi her karakter için ayrı toplantılar yaparak o karaktere uygun kıyafet tasarımlarını yaptı.

¥ Sultan Murad çok sık sefere çıktığı için bu sezon Muhteşem Yüzyıl Kösem’de daha önce olduğundan daha fazla deri ağırlıklı, maskülen savaş kostümleri yer aldı.

¥ Dizi için yaklaşık 3 bin kostüm tasarlandı. Bir kostüm için kullanılan ortalama kumaş 26 metre.

YILDIZ SARAYI BİRE BİR YAPILDI

Şubat ayında TRT ekranlarında başlayacak, ES Film’in yapımcısı olduğu Payitaht Abdülhamid dizisinin çekimleri Kocaeli İzmit’te bulunan Seka Kağıt Fabrikası, Maya Film Stüdyosu’nda yapılmakta. Oyuncu Bülent İnal’ın Sultan Abdülhamid’i canlandıracağı dizide; sahneye göre, reel tarihî mekânlar da kullanılıyor. Bu çeşitli tarihî mekânlar arasında, İzmit Seka Platosu dışında, İstanbul’da Yıldız, Dolmabahçe ve Eyüp bölgeleri ile Yalova ve İzmit’te de dış çekimlerin gerçekleşeceği Payitaht Abdülhamid dizisi 1800’lü yılların son çeyreğinin havasını da tarihî atmosferiyle seyirciye sunmayı hedefliyor. Çekimler 55.000 metrekare kapalı 115.000 metrekare açık mekânlardan oluşan bir platoda gerçekleşiyor. Yıldız Sarayı, Yıldız Şale ve Çırağan Saray içleri, odalar, harem koridorları, Osmanlı sokakları ve evleri, Viyana sahneleri için evler, ofisler, kongre merkezleri gibi 60’a yakın dekor dizi için kullanılmakta. İlk 3 bölüm için 1000’e yakın kostüm hazırlandı. Şapkalar, ayakkabılar, takılar gibi 2000’e yakın aksesuar mevcut. Ana cast şu an 43 kişiden oluşmakta ve teknik ekip ise 104 kişi.

"HEDEFİMİZ KALİTELİ YAPIM"

Payitaht Abdülhamid’in yapımcısı Yusuf Esenkal; dizinin kaç bölüm süreceğini şimdiden kestirmenin zor olduğunu ifade ederek, “Dizinin öncelikle kaliteli bir yapım olmasını, daha sonra da izleyicilerin beğenisini kazanmayı istiyoruz. Açıkçası çok uzun hedefler koymuyoruz. Her hafta en iyi işi çıkartabilmek için günlük hedeflerimiz var” diyor.

10 BİNE YAKIN SAVAŞ MALZEMESİ ÜRETİLDİ

Yapımcılığını Tekden Filmin üstlendiği; Türk tarihine ışık tutan senaryosu ve aksiyon sahneleriyle dikkat çeken Diriliş ‘Ertuğrul’ dizisi üç sezondur rating rekorları kırarken aynı zamanda da kurulan platolar, dekor ve kostümleriyle de Türk dizi tarihinin en büyük prodüksiyonlarından birisi. Dizide 32 ana karakterin yanı sıra yardımcı oyuncularla birlikte bin kişi rol alıyor. Oyuncular çekimler başlamadan üç ay önce yakın dövüş, kılıç kullanma ve at binme dersi alıyor. Dizide 250 kişilik çekim ekibi yer alıyor.

¥ Dizinin üçüncü sezonu için 80 kişilik dekor ve sanat ekibi oluşturuldu.

¥ Kıyafetleri yün kumaştan dikmeye dikkat eden ekip Alp’ler ve savaşcı karakterler için deri ve kürkten tasarımlar yapıyor.

¥ Beykoz Riva’da 80 bin metrekare üzerine kurulan platoda Kayı Obası’nın yanı sıra Çavdaroğlu Obası da inşa edildi.

¥ ‘Oba’daki çadır sayısı 150’ye çıkartılırken Çavdaroğlu Obası çarşıları, mescit ve sosyal alanları ile inşa edildi.

¥ Riva’da kurulan 3 bin metrekarelik kapalı platoda ise 35 dükkân, çarşı, pazar ve odalardan oluşan Hanlı Pazar inşa edildi.

¥ Dizinin üçüncü sezonunda kullanılan kapalı plato alanı ise 40 bin metrekare.

¥ Kostüm ve dekorlar için bugüne kadar 10 bine yakın savaş malzemesi ve aksesuar sıfırdan üretildi. Çoğu kostüm, mücevher ile sanat grubunun kullandığı bakır ve madeni aksesuarlar, Türkiye’nin dört bir yanından toplandı. Ahşap malzemeleri ise elde üretildi.

¥ Üçüncü sezonda kullanılan deri ve kumaş 100 bin metreyi geçerken özel eğitimli 25 at dışında develer, yılanlar, akrepler, koyunlar, keçiler, bülbül ve keklikler de oyuncu kastının bir parçası oldu. Sette toplam 120 hayvan var. Hayvanlar için veteriner, oyuncular için de her daim ambulans ve doktorlar bulunuyor.

¥ Dizinin koreografileri için başında dünyanın önemli koreograflarının bulunduğu 50 kişilik bir stant ekibi oluşturuldu.

MİMARLAR İŞ BAŞINDA

O3 Medya’nın yapımcılığını üstlendiği yeni sezon dizisi Vatanım Sensin çekimleri için Beykoz Kundura Fabrikası içinde İzmir’in bazı semtleri inşa edildi. Türkiye’nin ve İzmir’in yaşadığı işgal günlerini yeniden yaşatan sahnelerin çekimleri, İstanbul’da kurulan platonun yanı sıra; İzmit, Ayvalık ve İzmir’de dönemin dokusuna göre seçilen ve döneme uygun olarak hazırlanan mekânlarda yapıldı.

¥ Dizinin seti için çalışmalar 25 haftada tamamlandı. 250 kişilik ekibin hazırladığı platoda, 3 bin metrekarelik Arnavut kaldırımı inşa edildi. 70 fasat (bina cep­hesi), 3 mahalle 1 konak, 1 köşk, 1 hastane (10 odalı), 1 garnizon (5 odalı), 1 meyhane, 1 esir kampı, 20 dükkân yapıldı. 250 kişilik ekibin içerisinde sanat yönetmeni, 5 mimar, 5 iç mimar, 10 heykeltıraş, 4 grafiker, 30 demirci, 50 marangoz, 25 boyacı ve 20 beton ustası çalıştı.

¥ Kostüm tasarım ekibi sadece figürasyon için 2000 parça kostüm hazırladı. İşgal sahnesinde kullanımak için ise özel olarak Türk ve Yunan olmak üzere 1000 adet asker üniforması hazırlandı. Dizinin tasarım ekibi ilk bölüm için 3 binin üzerinde kostüm hazırladı.