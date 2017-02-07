Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

IMDb, platformun belki de en çok sevilen özelliklerinden birini kaldırmak için düğmeye bastı.

250 milyonun üzerinde kullanıcı ile filmler ve TV programları hakkında mesajlaşmak istiyorsanız, artık adresiniz IMDB olamayacak.

Amazon'un bünyesinde bulunan IMDb, platformdaki mesajlaşma alanını kapatma kararı aldı.

Söz konusu karar 20 Şubat'tan itibaren yürürlüğe girecek.

IMDb söz konusu kararın bu özelliğin artık "kullanıcıların büyük bir kısmı için pozitif bir deneyim sunmadığı" gerekçesiyle alındığının altını çizdi.