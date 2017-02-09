Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rus edebiyatının dev ismi Mihayloviç Dostoyevski, 1821’de Moskova’da hayata gözlerini açtı. Veremli bir anne ve çok sert bir babaya sahipti. İçinde bulunduğu sıkıntılı hayat, onu yazmaya sevk etti. “Yoksullar” gibi romanlarıyla parlasa da, sonraki eserleri beklediği rağbeti görmedi. Ardından Çar’a karşı bir komploya karışmaktan suçlu bulundu. Fakat tam idam edilmek üzereyken affedilerek Sibirya’ya sürüldü. Döndüğünde, “Suç ve Ceza”, “Kumarbaz” ve “Karamazov Kardeşler” gibi kült eserlerini yazdı. Borçları yüzünden sefil yaşadı. 9 Şubat 1881’de öldü...