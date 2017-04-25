Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en prestijli ve uzun soluklu ödülü Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nin, 2016-2017 sezonu sahipleri, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen görkemli törenle açıklandı. Her yıl sanat ile iş dünyasını bir araya getiren, bu yıl 21. kez dağıtılan ödüller tiyatromuzu performansları ve emekleriyle zenginleştiren isimlere toplam 15 dalda verildi.



21. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde, tiyatro tarihimize geçen ustalara takdim edilen Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü’nün sahibi Işıl Kasapoğlu olurken, tiyatronun gelişimine destek vermiş iş ve sanat dünyasından önemli şahsiyetlere takdim edilen Yapı Kredi Özel Ödülü’nün sahibi ise Ayla Algan oldu. Komedi ya da Müzikal dalındaki oyunlara ilk kez geçtiğimiz yıl verilmeye başlanan “Haldun Dormen Özel Ödülü”ne Hedwig ve Angry Inch layık görülürken, Türk tiyatrosunu geliştiren ve zenginleştiren oyun yazarlarına sunulan Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü ise Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun oldu.



“Tiyatromuzu Gençler Omuzlayacak...”

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nin ilk gününden bu yana geçen 21 yılda tiyatromuzun pek çok değişim geçirdiğini belirten Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu Başkanı Salih Başağa, tiyatromuzu ve tiyatroya emek verenleri desteklemek amacıyla başlattıkları ödüllerde ilk günkü heyecanı koruduklarını söyledi. Başağa sözlerine şu şekilde devam etti:

“Tarihimizden gelen ve halkımızın bizlere uygun gördüğü “kültür-sanat bankası” olma ünvanını bugün layığıyla taşımak adına çalışmalarımız devam ediyor. 73 yıllık tarihimizde asıl uzmanlık alanımız elbette finans oldu. Ancak kültür-sanat alanında da pek çok ilke, pek çok projeye imzamızı attık. Tiyatro bu serüvenimizde en başından bu yana bizler için farklı bir yere sahipti. Tiyatromuzun sembol ismi Muhsin Ertuğrul ile ilk özel tiyatro olan Küçük Sahne’nin kuruluşunda yer almamız, her kuruma nasip olmayacak bir övünç kaynağı. 21 yıldır devam ettirdiğimiz Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri ile hayatını tiyatroya adamış büyük sanatçı Afife Jale’nin adını yaşatırken, tiyatroya verilen emekleri desteklemeye devam ediyoruz.

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri seneler içerisinde ülkemiz tiyatrosunun ayrılmaz bir parçası oldu, her sezon sonunda gelenekselleşen kutlamaya dönüştü. 21 yıldır tiyatromuzun gelişimine ve değişimine tanıklık ediyoruz. Ve bundan tarifi imkansız bir gurur duyuyoruz. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nin bu kadar benimsenmesinin önemli nedeni ise açık ve metodik değerlendirme sistemleri ile tiyatromuza hizmet etmeye devam etmesidir. Tiyatromuz emekçilerinin büyük özverisi ile ilerlemektedir. Olağanüstü çabalara el tutabilmek için biz de şeffaf çalışan bir değerlendirme altyapısı ile yenilikleri takip eden, uyarılardan öğrenen ve sahnelerdeki farklılıkları yakalamaya çalışan bir yapı inşa ettik. Bundan sonra da tiyatromuzdaki dönüşümleri yakından takip etmeye ve kendimizi güncellemeye devam edeceğiz. Sezon boyunca gösterdikleri başarılı performanstan ötürü tüm tiyatrolarımızı da ayrıca kutlamak isterim. Gerçekten biz tiyatroseverlere yine çok güzel bir sezon yaşattılar. Aslında bir konuya daha dikkat çekmek isterim. Her geçen sezon adaylar arasında daha fazla sayıda genç arkadaşımızın olduğunu görüyoruz. Hayatı insana farklı şekillerde anlatan tiyatro belli ki bu gençlerimizin omuzlarında yükselecek. Gençlerimizi ne kadar yüreklendirip teşvik edersek, o kadar bu amaca hizmet etmiş olacağız. Gençler yaptıklarına inandıkça bu büyüleyici sanat platformunu omuzlayacaklar. Bu nedenle bizler Yapı Kredi olarak Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri aracılığı ile emekleri ödüllerle yüreklendirmeye devam edeceğiz. Sezon boyunca gösterdikleri başarılı performanstan ötürü tüm tiyatrolarımızı kutluyor, ödül alan tüm sanatçılarımızı tebrik ediyorum.”