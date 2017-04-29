Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde, Arnavut kaldırımlı taş sokakları ile tarihî dokusunu koruyan Ortamahalle, cazibesiyle ziyaretçilerine eşsiz doğa güzelliklerini bir arada sunuyor. Osmanlı dönemine ait evleri, çeşmeleri, sokakları ve mahalle kültürünü bir bütün hâlinde sergilemesiyle yerli ve yabancı turistlerden ilgi gören Ortamahalle, köfte ve balık ağırlıklı mutfağının yanı sıra yöresel lezzetleriyle de dikkati çekiyor. Yeni sezonun ilk turistlerini ağırlamaya başlayan Ortamahalle, hem yerli ve yabancı turistlerin hem de ilçeye gelen fotoğraf sanatçılarının ilk adresi oluyor. Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, bölgenin, mahalle ölçeğinde bugüne kadar Türkiye’de korunabilen ender yerlerden biri olduğunu ifade etti. Türkmen, “Ortamahalle, Osmanlı konut mimarisinin tipik özelliklerini taşımaktadır. Dar yolları, dik merdivenleri, küçük meydanları ve çeşmeleriyle tamamen eskiyi yansıtan Ortamahalle, bugüne kadar bozulmadan gelmiştir” dedi. Ortamahalle’nin ziyaretçi sayısının giderek arttığını ifade eden Şefik Türkmen “Yeni sezon hazırlıklarımız tamam ve ziyaretçilerimiz gelmeye başladı. Dolayısıyla bu yılki beklentimiz turizm açısından yüksek düzeyde. Bu durum bizler için sevindirici” şeklinde konuştu.