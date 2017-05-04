Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'nın asırlardır ayakta kalan konik kubbeli evleriyle ön plana çıkan Harran ilçesinin, başlatılacak 'Kentsel Tasarım Projesi" ile tarihi görünümüne kavuşturulması planlanıyor.

İlk İslam üniversitesinin kalıntıları ve Emeviler döneminden kalma Ulu Cami ile yıl içinde çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan ilçede, külah biçimindeki, kare veya kareye yakın altyapı üzerine inşa edilen konik kubbeli evler ilgi çekiyor.

İlçede bu evler ve çevrelerine estetik bir dokunuşta bulunulması için "Kentsel Tasarım Projesi" hazırlandı.

Projeyle, arkeolojik ve kentsel sit alanı ilan edilen ilçede, 250 yıllık geçmişe sahip konik kubbeli evlerin bulunduğu mekanlara, tarihi mimari korunarak, estetik görünüm kazandırılması hedefleniyor.

Kaymakam Temel Ayca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 250 civarında konik kubbeli evin bulunduğunu söyledi.

"Yepyeni bir Harran"

Projenin, ilçenin gelecek 50 yılını kapsayacak şekilde tasarlandığına dikkati çeken Ayca, "Öncelikle planlı ve yepyeni bir Harran olacak. Bu plan tamamen şehrin mimarisine uygun olacak. Mimariyi bozan yapıların ortadan kaldırılmasını sağlayacağız. Bu büyük projenin bir anda gerçekleşmesi söz konusu olmaz." dedi.

İlçede 15 kümbet evin kamulaştırmasını yaptıklarını ve bunlarla ilgili sosyal donatı alanları oluşturmaya başladıklarını dile getiren Ayca, oluşturulan yeni turizm mekanlarıyla, özel sektör ve girişimcilere yol gösterici rol üstlendiklerini de kaydetti.

Harran'ın turizmini devlet desteğiyle daha da ileri noktaya taşımak istediklerine değinen Ayca, bu konuda tüm kurum ve kuruluşlardan destek beklediklerini sözlerine ekledi.