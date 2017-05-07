Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'deki iç savaştan ailesiyle kaçarak Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yerleşen sanat tarihçi Suriyeli Abdulsettar Al Sattuf, TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Diriliş Ertuğrul" dizisinde Ertuğrul Bey'i canlandıran Engin Altan Düzyatan ile Turgut Alp karakterini oynayan Cengiz Coşkun'u 24 bin mozaikle resmetti.Halep Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü mezunu olan Sattuf, sığındığı Reyhanlı'daki evinde, severek izlediği "Diriliş Ertuğrul" dizisi oyuncuları Engin Altan Düzyatan ile Cengiz Coşkun'un mozaikten tablosunu yapmaya karar verdi.

Sattuf, "Ertuğrul Bey" ve "Turgut Alp"in tablosunu 24 bin mozaik kullanarak iki ayda yaptı.Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Sattuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı dönemine tutkun olduğunu söyledi.Sanatını ülkesinde de severek yaptığını anlatan Sattuf, "Maalesef savaş bizleri yaşadığımız topraklardan ayırdı. Burada kendi vatanımızda gibi yaşıyoruz. Bize bu imkanı verenlerden Allah razı olsun. Türkiye'ye minnet borcumuzu hiçbir zaman ödeyemeyiz." dedi.

"Türkiye'yi ve Osmanlı tarihini seviyorum"

Türk kanallarını da ilgiyle takip ettiklerini vurgulayan Sattuf, "TRT'de yayınlanan 'Diriliş Ertuğrul' dizisini severek izliyoruz. Türkiye'yi ve Osmanlı tarihini seviyorum, bu yüzden severek izlediğim dizinin oyuncularının portresini mozaikten yapmak istedim. Ayrı ayrı her iki tablo da 1 metre uzunluğunda ve 1 metre genişliğinden oluşuyor. Sanatı ve bu çalışmaları seviyorum. Farklı çalışmalar yapmaya devam edeceğim." ifadesini kullandı.

Suriyeli sanatçı Sattuf, daha önce 3 aylık çalışma sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı forsu ve Türk bayrağının yer aldığı 2,4 metre uzunluğunda, 1,6 metre genişliğinde mozaik tablo ile bir milyon 500 bin taş kullanarak Osmanlı padişahlarının mozaik tablosunu yapmıştı.

Turgut Alp karakterini oynayan Cengiz Coşkun'un 24 bin mozaik kullanarak tablosunu yaptı

- Sanatçı Sattuf:

- "Türkiye'yi ve Osmanlı tarihini seviyorum, bu yüzden severek izlediğim dizinin oyuncularının portresini mozaikten yapmak istedim"