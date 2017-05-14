Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 2014'te açılan ilk Otomobil Müzesinin kurucusu ve sahibi iş adamı Giorgi Mamulaşvili, 20 yıl boyunca topladığı, Sovyetler Birliği zamanında üretilen arabalardan oluşan koleksiyonunu gelecek nesiller için saklıyor.

Güney Kafkasya bölgesinde Sovyetler dönemine ait ilk otomobil müzesi olma özelliğini taşıyan müzenin sahibi Mamulaşvili, AA muhabirine, satın aldığı eski arabaları tamir ederek fabrikadan çıktıkları hale getirdiğini söyledi.

Müzenin açılışının yapıldığı 2014'e kadar hobi olarak eski arabaları toplayıp onarmaktan büyük zevk aldığını anlatan Mamulaşvili, zamanla hobisinin tutkuya dönüştüğünü ifade etti.

Mamulaşvili, yeni koleksiyon parçalarına yer açmak ve arabalarını bir arada tutabilmek için garaj inşa ettiğini belirterek garajını daha sonra müzeye çevirdiğini dile getirdi.

Müzenin tüm giderlerini tek başına karşıladığını söyleyen Mamulaşvili, "Sovyet döneminde doğup büyüdüm, bu yüzden atalarımızın ve babalarımızın kullandığı otomobilleri iyi hatırlıyorum. Bunları koruyup gelecek nesiller de görsün diye bir fikrim vardı ve bunu gerçekleştirdim." dedi.

Şevardnadze'nin arabası da müzede

Otomobil meraklılarının, Sovyetler Birliği dönemi ve daha sonra bağımsız Gürcistan'daki tanınmış siyasetçilerin arabalarını da görme fırsatı bulacağını kaydeden Mamulaşvili, müzede Gürcistan Devlet Başkanlarından Eduard Şevardnadze'nin "Chaika" model aracı, Komünist Parti Genel Sekreteri Konstantin Ustinoviç Çernenko'nın zırhlı limuzini "Zil", Gürcistan Ortodoks Kilisesi Patriği 2. İlia'nın "Chaika" model aracı, eski Acara Özerk Cumhuriyeti Başkanı Aslan Abaşidze'nin otomobilinin bulunduğunu sözlerine ekledi.