Murat Öztekin - Belgesel filmler hususunda son yıllarda inkişaf eden ülkemizde, dikkat çeken bir sinema organizasyonuna imza atılıyor. İstanbul, 4 gün boyunca belgesel sinemayı teşvik etmek üzere gerçekleştirilen 9. Uluslararası TRT Belgesel Ödüllerine ev sahipliği yapıyor. 11 Mayıs’ta başlayan Uluslararası TRT Belgesel Ödüllerinde, bu yıl 78 ülkeden toplam 677 film başvurusu ile bir rekora imza atıldı. Festivalin açılışı, meşhur yönetmen Isabelle Boni-Claverie’in peşin hükümler üzerine çarpıcı bir hikâye olan “Fransız Olamayacak Kadar Siyah” (Too Black To Be French) belgeseli ile yapıldı.



GÖÇ VE AYRIMCILIK...

Üç kategoride yarışacak 38 finalist filmin gösterimlerinin yanı sıra, Panorama bölümünde “Göç ve Ayrımcılık” temalı belgesel filmler izleyiciyle buluştu. Ayrıca bu yıl uluslararası festivallerde öne çıkan, insanlık hâllerine dair pek çok film, “Özel Seçki” başlığı altında gösterime girdi. Bu yıl festivaldeki 70 filmin gösterimleri, TRT İstanbul Harbiye Radyoevi, Notre Dame de Sion Fransız Lisesi, Fransız Kültür Merkezi, Emek Cinemo Salonları, Akbank Sanat ve İtalyan Kültür Merkezi gibi mekânlarda gerçekleştirildi. Mevcut yarışma kategorilerinin yanı sıra bu sene ilk defa başlatılan “Proje Destek” yarışması ile yerli belgeselcilere yeni bir destek sahası meydana getirildi. 9. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri, bu akşam Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek mükâfat töreni ve ‘Gala Özel’ programıyla son bulacak.



Sırlı geminin hikâyesi

Yönetmen ’in “Nuh’un Gemisi” isimli belgeseli de Türkiye prömiyerini 9. TRT Uluslararası Belgesel Ödüllerinde yaptı. Ulusal Profesyonel Kategori’de yer alan filmiyle takdir edilen Sertesen, İlhan Durupınar’ın Doğubeyazıt’ta keşfettiği ve Hazreti Nuh’un Gemisi olduğu iddia edilen oluşumu ele aldı. Yönetmen, filmin 22 senelik bir çalışmanın eseri olduğunu söyledi.