Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinema dünyasının en prestijli festivallerinden olan ve önceki gece yapılan açılış töreniyle başlayan 70’inci Cannes Film Festivali’nde, bu yıl bir birinden iddialı filmler yer alıyor. 28 Mayıs’a kadar devam edecek festivalde, Türk asıllı yönetmen Fatih Akın’ın “Solgun” isimli eseri de yarışma kategorisinde... Akın’ın filmi dâhil 19 eser, “Altın Palmiye” için yarışacak. Festival jürisinin başında Pedro Almadovar’ın yer aldığı organizasyonun diğer üyeleri arasında Gabriel Yared, Paolo Sorrentino, Will Smith, Jessica Chastain, Agnes Jaoui, Chan-Wook Park gibi isimler var.

Fransız Arnaud Desplechin’ın yönettiği “İsmail’in Hayaletleri” filmiyle açılan festivalde bu yıl yenilikler de olacak. Oscar’lı Meksikalı yönetmen Alejandro González Iñárritu’nun “Carne y Arena” isimli sanal gerçeklik filmi festival katılımcılarını beğenisine sunulacak. Cannes Film Festivali’nin büyük ödülü 28 Mayıs akşamı sahibini bulacak.

Yönetmen Almadovar: Aklım almıyor!

70. Cannes Film Festivali bir tenkitle başladı. Festivalin Jüri Başkanı Pedro Almadovar, filmlerin sinemalardan önce online film sitelerinde gösterilmesini eleştirerek, bu tip filmlere yarışmalarda ödül verilmesini aklının almadığını söyledi. Festivalin açılışı çerçevesinde yapılan basın toplantısında konuşan festival İspanyol Yönetmen Almadovar, dijital platformların izleyicilerin alışkanlıklarını değiştirmemesi gerektiğini belirtti. Yeni platformların var olan kurallara saygı göstermesi gerektiğini dile getiren Almadovar “Sadece Altın Palmiye değil, herhangi bir ödülün, sinemanın geniş ekranında görülemeyecek olan bir filme verilmesini aklım almaz” diye konuştu.