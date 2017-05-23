Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Makedonya'nın güneybatısındaki turistik Ohri şehrindeki tarihi Ali Paşa Camisi, Vakıflar Genel Müdürlüğünün desteğiyle yapılacak restorasyon çalışmalarının ardından eski ihtişamına kavuşacak.

Ohri çarşısının "incisi" olarak nitelendirilen ve 16. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen caminin Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ohri Müftülüğü, Ohri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ve Ohri Müzesi iş birliğinde yürütülen restorasyon çalışmaları başladı.

Çalışmalar hakkında AA muhabirine bilgi veren Ohri Müzesi Müdürü Tanya Paskali Buntaşeska, tarihi caminin 1968 yılında koruma altına alındığını anımsattı.

Oluşturulan komisyon tarafından camide incelemelerde bulunulduğunu ve bunun sonucunda caminin özgün haline getirilmesi kararı alındığını aktaran Buntaşeska, yapıya geçmişte bazı kaçak müdahalelerde bulunulduğunu ve caminin özgünlüğüne uymadığını aktardı.

Caminin özgün haline dönüştürülmesi doğrultusunda girişin açık ve 3 kubbeli olacağını dile getiren Buntaşeska, "Daha önce bulunan minare de yeniden inşa edilecek. Bununla ilgili fotoğraflar da mevcut. O fotoğrafları esas alarak biz de projeyi hazırlardık. Minareyi daha önce olduğu gibi yapacağız." ifadelerini kullandı.